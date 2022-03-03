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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "NATO’nun kuru gürültüden farksız taktik açıklamaları üzerine Putin’in Rus nükleer caydırıcı kuvvetlerini yüksek alarma geçirmesi, korkunç senaryoların tedavüle girmesini hızlandırmıştır."
MHP Lideri Bahçeli: "Bırakınız Putin’i, Türk milletinin karşısında konuşmaya, ahkam kesmeye, tarih hatırlatmasına hiç kimsenin, hiçbir devletin ne yüzü ne de cüreti yetecektir"
MHP Lideri Bahçeli: "Bırakınız Putin’i, Türk milletinin karşısında konuşmaya, ahkam kesmeye, tarih hatırlatmasına hiç kimsenin, hiçbir devletin ne yüzü ne de cüreti yetecektir"
Politika 03.03.2022, 10:52
MHP Lideri Bahçeli: "Bırakınız Putin’i, Türk milletinin karşısında konuşmaya, ahkam kesmeye, tarih hatırlatmasına hiç kimsenin, hiçbir devletin ne yüzü ne de cüreti yetecektir"