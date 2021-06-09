MHP lideri Bahçeli, Beşiktaş tarafından gönderilen imzalı forma için teşekkür etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş JK tarafından gönderilen imzalı forma için teşekkür etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Başkanımız Şampiyon Beşiktaşımızın, şahsına gönderdiği Teknik Direktör ve futbolcuları tarafından imzalı forması dolayısıyla teşekkür etti. Sergen Hocamıza ve futbolculara başarı dileklerini hassaten iletti” ifadelerini kullandı.