MHP Lideri Bahçeli: "Amerika yaptırım kartını masaya çıkarttı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğini bekleyenler, bunu dileyenler, aldığımız füze ve hava savunma sistemini depolarda çürümeye terk edilmesini tavsiye edenler ya işbirlikçi mah

MHP Lideri Bahçeli: "Amerika yaptırım kartını masaya çıkarttı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğini bekleyenler, bunu dileyenler, aldığımız füze ve hava savunma sistemini depolarda çürümeye terk edilmesini tavsiye edenler ya işbirlikçi mahluklar ya da iradesiz mankurtlardır" dedi.