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MHP Lideri Bahçeli: "İstikrar, güven ve büyüme için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlenerek devam etmeli, gerekli olan uyum yasaları önümüzdeki süreçte çıkarılmalıdır."
MHP Lideri Bahçeli: "Amerika yaptırım kartını masaya çıkarttı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğini bekleyenler, bunu dileyenler, aldığımız füze ve hava savunma sistemini depolarda çürümeye terk edilmesini tavsiye edenler ya işbirlikçi mah
MHP Lideri Bahçeli: "Amerika yaptırım kartını masaya çıkarttı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğini bekleyenler, bunu dileyenler, aldığımız füze ve hava savunma sistemini depolarda çürümeye terk edilmesini tavsiye edenler ya işbirlikçi mahluklar ya da iradesiz mankurtlardır" dedi.
Politika 05.10.2021, 11:08
MHP Lideri Bahçeli: "Amerika yaptırım kartını masaya çıkarttı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğini bekleyenler, bunu dileyenler, aldığımız füze ve hava savunma sistemini depolarda çürümeye terk edilmesini tavsiye edenler ya işbirlikçi mahluklar ya da iradesiz mankurtlardır" dedi.