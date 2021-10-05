banner453

banner454

banner420

Son Dakika
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
Altının gram fiyatı 501 lira
Altının gram fiyatı 501 lira
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı

MHP Lideri Bahçeli: "Amerika yaptırım kartını masaya çıkarttı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğini bekleyenler, bunu dileyenler, aldığımız füze ve hava savunma sistemini depolarda çürümeye terk edilmesini tavsiye edenler ya işbirlikçi mah

MHP Lideri Bahçeli: "Amerika yaptırım kartını masaya çıkarttı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğini bekleyenler, bunu dileyenler, aldığımız füze ve hava savunma sistemini depolarda çürümeye terk edilmesini tavsiye edenler ya işbirlikçi mahluklar ya da iradesiz mankurtlardır" dedi.

Politika 05.10.2021, 11:08
MHP Lideri Bahçeli: "Amerika yaptırım kartını masaya çıkarttı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğini bekleyenler, bunu dileyenler, aldığımız füze ve hava savunma sistemini depolarda çürümeye terk edilmesini tavsiye edenler ya işbirlikçi mah

MHP Lideri Bahçeli: "Amerika yaptırım kartını masaya çıkarttı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğini bekleyenler, bunu dileyenler, aldığımız füze ve hava savunma sistemini depolarda çürümeye terk edilmesini tavsiye edenler ya işbirlikçi mahluklar ya da iradesiz mankurtlardır" dedi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P