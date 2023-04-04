Son Dakika
MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti.
Politika 04.04.2023, 10:52
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş’in kabrine karanfil bırakan Bahçeli, bakır ibrikle su döktü.