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MHP lideri Bahçeli: "AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal ve doğru bir adımdır".
MHP lideri Bahçeli: "AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal ve doğru bir adımdır".
Politika 08.11.2022, 11:49
MHP lideri Bahçeli: "AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal ve doğru bir adımdır".