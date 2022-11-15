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Sağlık Bakanı Koca: "Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor."
MHP Lider Bahçeli: “Türkiye ne zaman yükselişe geçse kanlı bir cevap almaktadır.”
MHP Lider Bahçeli: “Türkiye ne zaman yükselişe geçse kanlı bir cevap almaktadır.”
Politika 15.11.2022, 10:46
MHP Lider Bahçeli: “Türkiye ne zaman yükselişe geçse kanlı bir cevap almaktadır.”