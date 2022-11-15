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MHP Lider Bahçeli: “Türkiye ne zaman yükselişe geçse kanlı bir cevap almaktadır.”

MHP Lider Bahçeli: “Türkiye ne zaman yükselişe geçse kanlı bir cevap almaktadır.”

Politika 15.11.2022, 10:46
MHP Lider Bahçeli: “Türkiye ne zaman yükselişe geçse kanlı bir cevap almaktadır.”

MHP Lider Bahçeli: “Türkiye ne zaman yükselişe geçse kanlı bir cevap almaktadır.”

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