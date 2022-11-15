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MHP Lider Bahçeli: “Terörizmin hiçbir şekli masum değildir. Türkiye’nin üstesinden gelinmesi gereken sorunu bölücü terör sorunudur”

MHP Lider Bahçeli: “Terörizmin hiçbir şekli masum değildir. Türkiye’nin üstesinden gelinmesi gereken sorunu bölücü terör sorunudur”

Politika 15.11.2022, 10:45
MHP Lider Bahçeli: “Terörizmin hiçbir şekli masum değildir. Türkiye’nin üstesinden gelinmesi gereken sorunu bölücü terör sorunudur”

MHP Lider Bahçeli: “Terörizmin hiçbir şekli masum değildir. Türkiye’nin üstesinden gelinmesi gereken sorunu bölücü terör sorunudur”

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