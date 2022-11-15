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MHP Lider Bahçeli: “Saldırıyı yaklaşan seçimler sebebiyle iktidarın yaptırdığını söyleyenler sadece namussuz değil aynı zamanda aramızda dolaşan casuslardır.”
MHP Lider Bahçeli: “Saldırıyı yaklaşan seçimler sebebiyle iktidarın yaptırdığını söyleyenler sadece namussuz değil aynı zamanda aramızda dolaşan casuslardır.”
Politika 15.11.2022, 11:07
MHP Lider Bahçeli: “Saldırıyı yaklaşan seçimler sebebiyle iktidarın yaptırdığını söyleyenler sadece namussuz değil aynı zamanda aramızda dolaşan casuslardır.”