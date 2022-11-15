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MHP Lider Bahçeli: “KKTC’ye gözlemci statüsü verilmesi tarihi bir adım olmuştur. KKTC’nin dünya çapında tanınmasında önündeki engeller birer birer kaldırılmaktadır.”
MHP Lider Bahçeli: “KKTC’ye gözlemci statüsü verilmesi tarihi bir adım olmuştur. KKTC’nin dünya çapında tanınmasında önündeki engeller birer birer kaldırılmaktadır.”
Politika 15.11.2022, 11:12
MHP Lider Bahçeli: “KKTC’ye gözlemci statüsü verilmesi tarihi bir adım olmuştur. KKTC’nin dünya çapında tanınmasında önündeki engeller birer birer kaldırılmaktadır.”