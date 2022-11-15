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MHP Lider Bahçeli: “Dün zillet ittifakının yeni bir toplantısı İstiklal saldırısının altında yapılmıştır. Müşterek toplantı sonuç bildirisinin hiçbir satırında PKK, PYD, YPG yoktur. ”
MHP Lider Bahçeli: “Dün zillet ittifakının yeni bir toplantısı İstiklal saldırısının altında yapılmıştır. Müşterek toplantı sonuç bildirisinin hiçbir satırında PKK, PYD, YPG yoktur. ”
Politika 15.11.2022, 10:59
MHP Lider Bahçeli: “Dün zillet ittifakının yeni bir toplantısı İstiklal saldırısının altında yapılmıştır. Müşterek toplantı sonuç bildirisinin hiçbir satırında PKK, PYD, YPG yoktur. ”