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MHP: "Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, tüzüğümüzün 78. maddesinin 4-c, 4-e, 4-i bentleri ve 81. maddesi uyarınca tedbirli olarak parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası ile tecziyesi için Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üye
MHP: "Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, tüzüğümüzün 78. maddesinin 4-c, 4-e, 4-i bentleri ve 81. maddesi uyarınca tedbirli olarak parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası ile tecziyesi için Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır."
Politika 06.04.2022, 12:40
MHP: "Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, tüzüğümüzün 78. maddesinin 4-c, 4-e, 4-i bentleri ve 81. maddesi uyarınca tedbirli olarak parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası ile tecziyesi için Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır."