MHP: "Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, tüzüğümüzün 78. maddesinin 4-c, 4-e, 4-i bentleri ve 81. maddesi uyarınca tedbirli olarak parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası ile tecziyesi için Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üye

MHP: "Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, tüzüğümüzün 78. maddesinin 4-c, 4-e, 4-i bentleri ve 81. maddesi uyarınca tedbirli olarak parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası ile tecziyesi için Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır."