MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy partisinden istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

MHP Milletvekili Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.