MHP İl Başkanları Toplantısı ikinci gününde devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı, ikinci gününde 2023 seçimleri gündemi ile devam ediyor.

MHP’nin Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı, ikinci gününde devam ediyor. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda iç ve dış gündeme dair değerlendirmeler yapılacak. Toplantının ana gündeminde ise 2023 seçim sürecine dair çalışmaların olması bekleniyor.