banner596

Son Dakika

MHP heyeti terör saldırısının düzenlendiği İstiklal Caddesi’nde

TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP heyeti, terör saldırısı sonucu 6 vatandaşın hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi’nde açıklamalarda bulundu. Adan açıklamasında, "Türk milleti teröre boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Politika 16.11.2022, 11:58
MHP heyeti terör saldırısının düzenlendiği İstiklal Caddesi’nde

TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP heyeti, terör saldırısı sonucu 6 vatandaşın hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi’nde açıklamalarda bulundu. Adan açıklamasında, "Türk milleti teröre boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)