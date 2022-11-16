Son Dakika
MHP heyeti terör saldırısının düzenlendiği İstiklal Caddesi’nde
TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP heyeti, terör saldırısı sonucu 6 vatandaşın hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi’nde açıklamalarda bulundu. Adan açıklamasında, "Türk milleti teröre boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.
Politika 16.11.2022, 11:58
TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP heyeti, terör saldırısı sonucu 6 vatandaşın hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi’nde açıklamalarda bulundu. Adan açıklamasında, "Türk milleti teröre boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.