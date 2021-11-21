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MHP heyeti Şırnak’ta vatandaşlarla görüştü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, ’Adım Adım 2023 İl İl Anadolu’ temalı programı Şırnak’ta gerçekleştirdi.

Politika 21.11.2021, 13:43
MHP heyeti Şırnak’ta vatandaşlarla görüştü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, ’Adım Adım 2023 İl İl Anadolu’ temalı programı Şırnak’ta gerçekleştirdi.

MHP heyeti, program kapsamında Şırnak’ta kanaat önderleri, güvenlik korucuları, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyetinde Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MYK Üyeleri Mehmet Beşir Tatar, Adem Yurdagül, Akif Çapraz, Uğur Öztürk ve MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar yer aldı.

Heyette bulunan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, “Şırnak’ın ismini karalamaya çalışan bir takım hain, bölücü odaklar söz konusu olmuştur. Ama bugün Şırnak huzurun, güvenin ve sevginin şehri olarak varlığını çok iyi bir şekilde ortaya koymaktadır. Bölgenin insanı maalesef çok yaralıdır. Her türlü saldırıya, ihanete ve kalleşliğe uğramıştır. Terörün destekleyicisinin, ardından öyle duranın kim varsa Allah belasını versin. Teröristler bu bölgeye çok büyük zararlar vermiştir. Analarımız, babalarımız, bacılarımız, beşikteki bebeğin bile kanını döken birileri insan olabilir mi? Bunlar insan olamaz, insanlıkla alakası yok. Bunlar hayvandan da aşağıdır. Biz özellikte bu bölgede Şırnak’ımızda insanların huzurlu ve güven içerisinde yaşamasını istiyoruz. Sürekli insanlarımızı suiistimal edenler, sözde milletvekili olduklarını iddia edenler, neden kendi çocuklarını dağa yollamıyorlar. Kendi çocuklarına yurt dışında eğitim verdiriyorlar. Onlara en iyi şekilde hayat hakkı sunuyorlar. Buradaki masum insanlara çeşitli baskılarla çocuklarını dağa kaçırıyorlar. Bu mu insan hakları, barış, özgürlük, kardeşlik hikayesi. Bunlar Türkiye’nin vatandaşları söz konusu olamaz. Bunlar Türkiye’nin düşmanıdır. Türk vatandaşın düşmanıdır. Bunlara asla aldanmamız gerekiyor. Ama çok şükür dağlardan taşlardan hainler temizleniyor. Nerede bulunuyorlarsa İHA’larımzla, askerlerimiz, korucularımız ve polislerimizle Türk vatanına ihanet edeni bulundukları yerlere leş olarak gömülüyor. Çünkü bu vatan hepimizin namusudur. Gerektiğine bu vatan için bizde canımızı vermeyi, kanımızı dökmeyi şereflerin en yücesi sayarız. Bölücü hainler çok büyük ihanetler yaptı. İşte efendim kayyumlar eleştiriliyor. Daha önce sözde belediye başkanlığı yapıyordunuz. Vatandaşa mı hizmet yapıyordunuz, yoksa devletin maddi imkanlarını Kandil’e mi aktarıyordunuz. Bu şehirlerde açılan tüneller ne ile açıldı. Belediyelerin araç ve gereçleri ile açıldı. Bombalar ile tuzaklandı. 800’ün üstünde güvenlik güçlerimiz şehit oldu. Elleri kınalı gelinlerimiz evsiz kaldı. Bebekler babasız kaldı. Kürt vatandaşlarımız bu bölgenin gerçek sahipleridir. Vatanın bekçileri Kürt vatandaşlarımızdır. Onun için HDP PKK’nın temsilcisidir. PKK’nın uzantısıdır. HDP ancak ve ancak bebek katillerinin, insanlarımızın kanını döken hainlerin yol arkadaşlarıdır. Öbür taraftan da uzantılarını biliyorsunuz. Geçenlerde Bingöl’de bir şehidimizin ağabeyinin boynunu kolunun altına alıp, terbiyenin müsaade etmeyeceği şekilde, çok çirkin bir şekilde aşağılıkça küfreden birisi vardı ya, İyi Parti sözde grup başkanvekili. Şehitlerimizin analarının gözlerini yaşlandırdı. Uykularını kaçırttı. Canlarını acıttı. Allah’a yemin olsun, bu millete yemin olsun biz de Lütfü Türkkan’ın uykularını kaçıracağız. Yaptığı şerefsizliğin bedelini ödettireceğiz” dedi.

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