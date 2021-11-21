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MHP heyeti Kütahya’da

MHP heyeti, ‘Adım Adım 2023 İl İl Anadolu’ programı kapsamında Kütahya’ya geldi.

Politika 21.11.2021, 17:44
MHP heyeti Kütahya’da

MHP heyeti, ‘Adım Adım 2023 İl İl Anadolu’ programı kapsamında Kütahya’ya geldi.

MHP’nin başlattığı ’Adım Adım 2023, İl İl Anadolu’ programı kapsamında Kütahya’ya gelen heyet, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, esnaf ve muhtarlarla bir araya geldi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, MYK üyeleri Kadir Şekerci, Özgür Bayraktar, Volkan Dudu, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve partililer katıldı.

Türkiye’nin terör örgütlerinin çok yönlü saldırılarıyla mücadele ettiğini belirten TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, "Tarihin en karanlık üç terör örgütü PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ’nün çok yönlü saldırıları Türkiye’yi amansız bir mücadeleyle baş başa bırakmıştır. HDP, halkı aldatan partilerden biridir. İsmi de açılımı da budur. Küreselci, siyonist, emperyalizmin stratejisi ayrıcalıksız yurttaşlığa sahip olan ulus devletlerini etnik ayrıcalıkla bölmektir. HDP’nin amacı emperyalizmin bu isteklerini sonuca ulaştırmaktır. Memleketi habis bir ur gibi saran FETÖ de emperyalist stratejinin bir misyoneridir. Aynı çatıdan çıkmış ve aynı aklın ürünüdürler. Komşu ülkelerde yaşanan vahim gelişmelerin milli güvenliğimizi olumsuz etkilediği, yeni boyutlar kazandığı ve bu çemberin giderek daraldığı bir dönemden geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafya etnik ve mezhep ayrılıkları temelinde bu süreçlerin körüklendiği, iç savaşların yaşandığı, kanlı terör örgütlerinin at oynattığı, ayrışma, bölünme ve çatışma dinamitlerinin ortaya çıktığı çok ciddi güvenlik tehlikeleriyle karşı karşıya olmuştur" ifadelerini kullandı.

Toplantıda MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MYK Üyesi Volkan Dudu ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık da birer konuşma yaptı. MHP heyeti daha sonra esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

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