MHP heyeti, CHP heyeti ile bayramlaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Pınar Uzun başkanlığındaki heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla MHP’yi ziyaret etti.

Kurban Bayramı’nda gelenekselleşen partiler arası bayramlaşma çerçevesinde Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya başkanlığında MYK Üyesi Necmi Yıldırım, Genel Başkan Danışmanı Merve Menekşe’den oluşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kabul heyeti, bugün 8 parti ile bayramlaşacak. MHP heyeti, Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun başkanlığında Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir, Kadın Kolları Yönetim Üyesi Aliye Ersever ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Dilara Şule Dalbudak’tan oluşan CHP heyeti ile bayramlaştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya burada yaptığı konuşmada, “Dünya, hiç beklemediği bir şekilde bir pandemiye stoksuz olarak girdi. Kimsenin konuşmadığı bu. Bir şeyin tespitini, teşhisini doğru yapamadığımız zaman çözümü de doğru bir şekilde yapamıyoruz. Hiç beklenmedik anda bir pandemi doğdu. Bundan dolayı da üretim durdu, kısıtlandı. O üretim sürecinde tüketim devam etti. Stoklar çok düşük seviyede olduğu için stoklar anında tükendi. İşte araba fiyatları bu yüzden arttı. Çünkü stoklu çalışmıyor bu dünya. Pandemi biter bitmez insanlar normal hayatına döndüğünde tedarik zincirlerindeki aksamalar, kırılmalar, sınırların kapatılması, savaşların çıkması, gıda krizi gibi durumlar küresel dünyanın oluşturduğu bir düzen içinde beklenmedik bir kapanma bu dengeleri alt üst ediyor. Tek kalemde değil, onlarca kalemler olabilir bunun altında. Bu da tüm dünyada ciddi bir şekilde fiyat artışları oluşturuyor. O fiyat artışları Türkiye’nin makroekonomik dengelerinde ciddi sıkıntılar oluşturuyor” dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun ise, hangi partide siyaset yapılıyorsa yapılsın bütün siyasilerin temel kaygısının toplumun gelecek kaygılarının yok olduğu bir Türkiye’yi inşa etmek amacını taşıdığını dile getirerek, “Dolayısıyla kendi şahsımız ve şahıslar üzerine değil, toplumun bekası için halkçı bir mücadele tüm Türkiye’nin faydasına olacaktır. Çok yoğun bir Türkiye gündeminde tüm siyasi partilere ve onların yol arkadaşlarına kolaylıklar diliyoruz” dedi.

CHP’li Uzun, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ülkemizdeki teröre dair gerek CHP gerek MHP olarak durduğumuz pozisyon ve verdiğimiz tepkiler, tartışmasız Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü ve bekasının sağlanması ile ilgilidir. Bu noktada hangi terör örgütü olursa olsun, PKK için de FETÖ için de bunların siyasi ayaklarını araştırmak ve bunun hesaplaşmasını gerçekleştirmek gerekir. Küreselleşme sürecinde Türkiye ekonomisi başlı başına tartışılabilecek bir konu. Bizim fikrimizce bir ülkenin küresel gelişmeler karşısında kırılganlığının artması değil azalması için aynı zamanda ülkenin üreten bir ekonomiye sahip olması için gereken adımların atılması lazım. Küresel alanda rasyonel uygulamaların tez elden uygulanması lazım. Türkiye sizin de bahsettiğiniz gibi gerek iç gerekse dış sorunlara karşı özellikle CHP gibi kurucu geleneğin bir partisi, her zaman Türkiye’nin geleceğini, halkın bekasını önceleyerek karar verecektir.”

Ziyaret, heyetlerin hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.