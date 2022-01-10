MHP Grup Başkanvekili Akçay: “TBMM terörist hücresi değildir, olmamalıdır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) terörist hücresi değildir, olmamalıdır. O HDP’li kadın vekilin bir terör elebaşıyla çekilmiş samimi fotoğrafları HDP-PKK bağlantısını ortaya koyan binlerce belgeden sadece bir tanesidir” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret etti. Akçay, günlerini kutladığı gazetecilerin sorularını da cevapladı. Akçay, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in bir teröristle fotoğrafının ortaya çıkmasına ilişkin, “Halkların Demokratik Partisi (HDP) ekseninde gündeme gelen bir siyasi partinin veya mensubunun veya vekilinin herhangi bir terör örgütüyle doğrudan veya dolaylı, organik veya çeşitli örtülü şekillerde terör örgütü mensubu olması, herhangi bir bağlantısının olması hiçbir demokratik hukuk devletinde kabullenilemez bir durumdur. Ne acıdır ki dünyadaki tek örnek Türkiye’de yaşanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) terörist hücresi değildir, olmamalıdır. O HDP’li kadın vekilin bir terör elebaşıyla çekilmiş samimi fotoğrafları HDP-PKK bağlantısını ortaya koyan binlerce belgeden sadece bir tanesidir. Tescillenmenin ötesinde HDP Grup Başkanvekili yine Fransa’da öldürülen Sakine Cansız’ı TBMM’de basın açıklamasıyla anıyor, önünde saygıyla eğildiğini ifade ediyor. TBMM adeta sanki bir terör örgütünün faaliyet gösterdiği ve bu anayasal, yasal her türlü hakkı istismar eden bir duruma gelmiştir” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da açıklaması olduğunu hatırlatan Akçay, “Derhal dokunulmazlığının kaldırılması gerekir. Bekleyen dokunulmazlık fezlekeleri de tahammül edilemez hale gelmiştir. Bunlar da kaldırılarak, yargıya götürülmesi ve yargı kararı neticesinde bu teröristlerin vekilliklerinin kaldırılması gerekir. Buna millet olarak tahammülümüz kalmamıştır. Bu siyaseti, demokrasiyi kirleten bir zillet halidir. Türkiye daha fazla bu zillete katlanamaz. Hangi partiye mensup olursa olsun dokunulmazlık dosyalarının bir an evvel görüşülüp karara bağlanması gerekir. Her türlü terörist söylemler yapılacak, ondan sona vekil şehidin yakınlarına küfür edecek. Böyle bir rezalet olabilir mi? Bu demokrasimizi, hukukumuzu ve TBMM’yi son derece kirleten bir durumdur, tahammül edilemez” ifadelerini kullandı.

CHP’nin erken seçim söylemlerine ilişkin de Akçay, “Kendilerinin de bir seçim hazırlıkları yok. Kuru kuruya muhalefet edeceğim demek seçim çalışması değildir. Adayını ortaya çıkarması gerekir, programını, ne yapıp yapmayacaklarını ortaya koyması gerekir. Bunlar ittifaklarından bile utanıp sıkılan garip bir ittifak. Oysa Cumhur İttifakı açık, şeffaf, kapsamı belli olan, millet huzurunda faaliyetini yürüten bir ittifak. Gizli kapılar arkasında ne bir pazarlığımız söz konusu. Her şey net bir şekilde millet huzurunda yürütülüyor. Ama maalesef CHP, HDP, İP gibi diğer partiler de ittifaklarını açık açık söyleyemiyorlar. O zaman millet sizin neyinize güvenecek. O bakımdan yine seçime en hazır ittifak Cumhur İttifakı; MHP ve AK Parti en hazır iki parti. Sadece zihin bulanıklığı yapabilir miyiz, istikrarsızlık görüntüsü yapabilir miyiz gayreti içindeler. Kurumlara güya kendince baskı yapmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.