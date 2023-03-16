MHP grubu Cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan’ı gösterdi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

MHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklandı. MHP Grup Başkanvekili kapalı grup toplantısı yaptıklarını hatırlatarak, “Biraz önce saat 15.00’te MHP grubu olarak yaptığımız kapalı grup toplantısında aldığımız katara göre 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Milliyetçi Hareket Partisi olarak aday olarak gösterdik. Gerekli kararımızı aldık. Aldığımız kararın ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Her zaman Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyin ifade ettiği üzere, ‘aday belli, karar net’ diyoruz” dedi.