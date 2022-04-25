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MHP Genel Sekreteri Büyükataman: “Zillet cephesi Türkiye’nin birlikte yaşama iradesini kırarak ülkeyi uçuruma çekecektir”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Kuruluşları ile iftihar ettiğimiz devletlerimizin zamanla nasıl yıkıldıklarını sorgulamaktan kaçınırsak, karşımızdaki süreci doğru okumamız mümkün olmayacaktır. Bu itibarla üzerinde yaşadığımız stratejik tehditlerle kuşatılmış coğrafyamızda muktedir bir devlet beka düzeyinde bir ihtiyaçtır. Türkiye ve Türk milleti milli bekasının devamı konusunda tarihin en kritik dönemlerinden birisiyle yüz yüzedir. Bunu görmeden atılacak her adım boşluğa düşmeye mahkumdur. Zillet ittifakının yanlışı da buradadır” dedi.

Politika 25.04.2022, 11:45
MHP Genel Sekreteri Büyükataman: “Zillet cephesi Türkiye’nin birlikte yaşama iradesini kırarak ülkeyi uçuruma çekecektir”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Kuruluşları ile iftihar ettiğimiz devletlerimizin zamanla nasıl yıkıldıklarını sorgulamaktan kaçınırsak, karşımızdaki süreci doğru okumamız mümkün olmayacaktır. Bu itibarla üzerinde yaşadığımız stratejik tehditlerle kuşatılmış coğrafyamızda muktedir bir devlet beka düzeyinde bir ihtiyaçtır. Türkiye ve Türk milleti milli bekasının devamı konusunda tarihin en kritik dönemlerinden birisiyle yüz yüzedir. Bunu görmeden atılacak her adım boşluğa düşmeye mahkumdur. Zillet ittifakının yanlışı da buradadır” dedi.

Büyükataman vatandaşlar ve partililerle Yıldırım İlçe Başkanlığı’nın Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlediği iftar programında bir araya geldi

İftarda konuşan Büyükataman, "Milli birliğimizi, milli ve manevi değerlerimizi kırılma noktasına kadar bükmeyi amaç edinenler risk ve tehditleri doğru okuyamayan, çıkar için Türkiye aleyhi çevrelerle içli dışlı olmaktan sakınmayan siyasi gudubetlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi bu şer cepheyle sonuna kadar mücadele etmeye devam edecektir. Geldiğimiz bu aşamada ya bu zillet cephesi Türkiye’nin birlikte yaşama iradesini kırarak ülkeyi uçuruma çekecektir ya da Türk milleti her zaman olduğu gibi yine ayağa kalkacak, muhataplarına gereken cevabı iradesiyle vererek zilletin bir kez daha belini kıracaktır. Bunun başka yolu ve yorumu kalmamıştır. 2023 yılında yapılacak olan seçimler Türkiye için kader seçimidir. Her vatandaşımız yapılacak olan seçimleri bu ölçüde dikkate almak mecburiyetindedir. Bütün ülküdaşlarımın 2023 seçimlerine ulaşıncaya kadar en yakın çevresinden başlamak kaidesiyle ulaşabildiği herkese bu seçimde üst düzey sorumluluk anlayışı içerisinde hareket etmenin zorunluluğunu anlatmak mecburiyeti var. Kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, hangi siyaset mühendisliklerine müracaat edip algı operasyonlarını icra etmeye çaba sarf etsin bu necip millet yine sağduyusuyla şaşmaz ve 2023 yılında yapacağımız seçimlerde ilk turda hiçbir sebebiyet vermeyecektir. Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Cumhurbaşkanı seçecek ve Cumhur İttifakını anayasayı değiştirecek çoklukta meclise sokacaktır” ifadelerini kullandı.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ise, “Türkiye, içinde bulunduğu şartların ötesinde. Türk milletinin tarih içerisinde oynadığı misyona uygun olarak, tarihin her döneminde birilerini rahatsız etmiştir ve dolayısıyla tehdit altındadır. Maalesef 2016 yılının 15 Temmuz’unda yaşanan olay bitmemiştir. Bir başka şekilde ekonomik darbelerle, siyasi darbelerle, diplomasi darbelerle devam ettirilmek hedeflenmektedir. Pençe Kilit operasyonunda 42 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 8’i Ermeni, 5’i Fransız, 7’si Amerikalı, 3’ü İngiliz, 2’si Alman vatandaşı. 42 tane teröristi etkisiz hale getiriyoruz 25’i Türkiye ile alakası olmayan, dünyanın başına bela devletlerin vatandaşları çıkıyor. İçimizden birisi de çıkıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde benim ecdadıma hak etmediği en ağır suçu yüklemeye çalışıp ’1915’te soykırım olmuştur’ diyor. Hadi oradan zibidi. Meclis başkanımız da haklı bir şekilde geri gönderiyor. Kendini topuklu diye tanıtan hanımefendi hadsiz diyor, diğer taraftan İstanbul İl Başkanı aynı teraneyi karıştırıyor ona bir şey demiyor. Bu gelişimleri harfiyen takip etmek zorundayız. Türkiye’nin ufkunu açacak, ileriye taşıyacak bir ittifak Cumhur İttifakıdır. İleriyi gören iki lider omuz omuza verdi. Biz de onlara omuz omuza destek olacağız” diye konuştu.

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