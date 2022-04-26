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Tuzla’da motosikletle bir kuyumcuya gelen iki kişi, kuyumcu çalışanını silahla yaraladıktan sonra bir miktar altın çalarak kaçtı. Silahla vurularak yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillet İttifakı’nın trafoları patlaktır. Kılıçdaroğlu iyi bilmelisin ki Türkiye’yi karanlığa boğamayacaksın."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillet İttifakı’nın trafoları patlaktır. Kılıçdaroğlu iyi bilmelisin ki Türkiye’yi karanlığa boğamayacaksın."
Politika 26.04.2022, 11:10
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillet İttifakı’nın trafoları patlaktır. Kılıçdaroğlu iyi bilmelisin ki Türkiye’yi karanlığa boğamayacaksın."