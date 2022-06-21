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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ülkemizin hiçbir yerinde ‘zillet ittifakının’ iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ülkemizin hiçbir yerinde ‘zillet ittifakının’ iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur."

Politika 21.06.2022, 10:46
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ülkemizin hiçbir yerinde ‘zillet ittifakının’ iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ülkemizin hiçbir yerinde ‘zillet ittifakının’ iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur."

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