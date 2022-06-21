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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Netflix’te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan başka meziyeti olmayan söz komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır. Küfür etmenin neresine güleceğiz?"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bazı diziler, gösterişe ve mübalağaya yaslanmış magazin programları, karamsarlık servis eden haberler hepimizi ve herkesi rahatsız etmektedir. Sabahın en erken saatlerinden gecenin en geç vakitlerine kadar kavgadan,
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ülkemizin hiçbir yerinde ‘zillet ittifakının’ iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ülkemizin hiçbir yerinde ‘zillet ittifakının’ iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur."
Politika 21.06.2022, 10:46
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ülkemizin hiçbir yerinde ‘zillet ittifakının’ iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur."