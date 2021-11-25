MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Türkiye’yi karıştırmak, karanlığa çekmek ve kaosa sürüklemek maksadıyla fırsat kollayan, eylem zemini yoklayan, işgal bahanesi arayan çevrelerin provokatif tahrikleri sahneye ve sokağa tutunmak için tetikte beklemektedir. Bu tahrik sürecinin öncüsü ve önde gideni CHP ve HDP başta olmak üzere zillet ittifakının hastalıklı paydaşlarıdır.”