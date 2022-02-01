MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek, büyükbaş hayvan benzetmesi yapmak ifade ve düşünce hürriyeti sayılamaz. Bu tip kötü söz terbiyesizliktir, edepsizliktir nitekim suçtur.”