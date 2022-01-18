Son Dakika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Sezen Aksu) "Bu sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil sakın kuzgunluğa heves etme."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Sezen Aksu) "Bu sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil sakın kuzgunluğa heves etme."
Politika 18.01.2022, 11:35
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Sezen Aksu) "Bu sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil sakın kuzgunluğa heves etme."
-"(Enes Kara’nın intiharı)Asıl mevzu söz konusu intihar olayının özellikle menfur bir siyasi hesaplaşamaya konu edinerek muhafazakar insanlarımıza husumetle perçinleşmiş intikam aracına dönüştürülmesidir. Bu insani değildir, vicdani değildir."