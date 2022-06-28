MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır. Hevesler beyhude çabalar boşunadır. 2023’te sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan ve yeniden hatta çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilecekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır. Hevesler beyhude çabalar boşunadır. 2023’te sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan ve yeniden hatta çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilecektir."