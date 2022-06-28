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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinem
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez ’orman yangını olacağını herkes biliyordu’ diyerek itirafta bulunmuş. Kılıçdaroğlu, orman yangının çıkacağını n
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marmaris’te çıkan orman yangınları süresince ‘zillet ittifakı’nın nerede durduğu, körkütük bir şekilde istismar çukuruna nasıl gömüldüğü bir kez daha teyit edilmiştir. Devlet tüm imkanlarını seferber etmişken Kılıçd
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır. Hevesler beyhude çabalar boşunadır. 2023’te sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan ve yeniden hatta çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilecekti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır. Hevesler beyhude çabalar boşunadır. 2023’te sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan ve yeniden hatta çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilecektir."
Politika 28.06.2022, 10:46
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır. Hevesler beyhude çabalar boşunadır. 2023’te sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan ve yeniden hatta çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilecektir."