banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kurbanlık hayvan alırken dikkat
Kurbanlık hayvan alırken dikkat
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır. Hevesler beyhude çabalar boşunadır. 2023’te sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan ve yeniden hatta çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilecekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır. Hevesler beyhude çabalar boşunadır. 2023’te sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan ve yeniden hatta çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilecektir."

Politika 28.06.2022, 10:46
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır. Hevesler beyhude çabalar boşunadır. 2023’te sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan ve yeniden hatta çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilecekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır. Hevesler beyhude çabalar boşunadır. 2023’te sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan ve yeniden hatta çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilecektir."

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu