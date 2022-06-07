MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle. Adamsan kararını açıkla, aday mısın değil misin? Neden susuyorsunuz? Niçin duruyorsun? Neyi bekliyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşka

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle. Adamsan kararını açıkla, aday mısın değil misin? Neden susuyorsunuz? Niçin duruyorsun? Neyi bekliyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak yürek var mı sende onu söyle."