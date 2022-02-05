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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah’ın şifalar vermesini temenni ediyorum."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah’ın şifalar vermesini temenni ediyorum."
Politika 05.02.2022, 16:29
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah’ın şifalar vermesini temenni ediyorum."