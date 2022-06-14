MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "PKK’lı teröristlerin üç ayaklı çıkış yolu var. İlk olarak; terör saldırılarına derhal son verilmelidir. İkinci olarak; silahları ile dağdan inip veya sınır ötesinde silahları ile Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim olmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "PKK’lı teröristlerin üç ayaklı çıkış yolu var. İlk olarak; terör saldırılarına derhal son verilmelidir. İkinci olarak; silahları ile dağdan inip veya sınır ötesinde silahları ile Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim olmalıdırlar. Üçüncü olarak; Türk adaletinin haklarında vereceği hükümlere boyun eğerek kaçınılmaz cezalarını çekmelilerdir."