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Bahçeli: "Ege’nin karşı kıyısında haksızlığı ve hukuksuzluğu yol haritası yaparak açıkça krize oynayan Yunanistan hükümetine diyorum ki biz buradayız, hiçbir yere de gitmeyeceğiz. Meydan boş değildir, aklını başına almayanın aklını almak bizim için ç
Devlet Bahçeli: "Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında hukuk tanımayan, Türkiye’nin egemen devlet vasfını inkar eden Avrupa Parlamentosu’nun 2021 Yılı Türkiye Raporu bizim için yok hükmündedir."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "PKK’lı teröristlerin üç ayaklı çıkış yolu var. İlk olarak; terör saldırılarına derhal son verilmelidir. İkinci olarak; silahları ile dağdan inip veya sınır ötesinde silahları ile Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim olmalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "PKK’lı teröristlerin üç ayaklı çıkış yolu var. İlk olarak; terör saldırılarına derhal son verilmelidir. İkinci olarak; silahları ile dağdan inip veya sınır ötesinde silahları ile Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim olmalıdırlar. Üçüncü olarak; Türk adaletinin haklarında vereceği hükümlere boyun eğerek kaçınılmaz cezalarını çekmelilerdir."
Politika 14.06.2022, 10:50
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "PKK’lı teröristlerin üç ayaklı çıkış yolu var. İlk olarak; terör saldırılarına derhal son verilmelidir. İkinci olarak; silahları ile dağdan inip veya sınır ötesinde silahları ile Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim olmalıdırlar. Üçüncü olarak; Türk adaletinin haklarında vereceği hükümlere boyun eğerek kaçınılmaz cezalarını çekmelilerdir."