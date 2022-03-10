MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "PKK, 1978 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesi Fis köyünde birinci sözde kongresinde Marksist-Leninist çizgide büyük Kürdistan’ın kurulmasını hedef olarak belirlemişti. Sayın Kılıçdaroğlu, dört parçalı büyük Kürdistan’ın kurulmasından yana mısın değil misin? Açıkla."