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Tuzla’da motosikletle bir kuyumcuya gelen iki kişi, kuyumcu çalışanını silahla yaraladıktan sonra bir miktar altın çalarak kaçtı. Silahla vurularak yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Pençe-Kilit Harekatlarıyla Zap bölgesinde bayram temizliği yapılmaktadır. Terör örgütleri kırsal alanlardan sökülüp atılmaktadır."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Pençe-Kilit Harekatlarıyla Zap bölgesinde bayram temizliği yapılmaktadır. Terör örgütleri kırsal alanlardan sökülüp atılmaktadır."
Politika 26.04.2022, 10:54
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Pençe-Kilit Harekatlarıyla Zap bölgesinde bayram temizliği yapılmaktadır. Terör örgütleri kırsal alanlardan sökülüp atılmaktadır."