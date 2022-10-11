MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu

-Devlet Bahçeli:

-"Alevilik siyasi istismar aracı olmaktan çıkarılmalı"

-"Bütün Müslümanlar kardeştir"

-"Avrupa’da kuzey rotası artık güvensizdir. Türkiye’den geçen hatlar en güvenli hatlara dönüştü"

-"Avrupa ülkeleri bu kış nasıl ısınacaklarını kara kara düşünmektedir. Türkiye’nin böyle bir sorunu yoktur"