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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Okyanusun karşı kıyısından bakınca Türk ve Müslüman çocukların ölümü sıradan bir vaka olarak mı görülüyor? Haksızlığa tepki vermezsek ilk önce haysiyetimizi sonra da hürriyetimizi kaybetmemiz mutlaktır."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Okyanusun karşı kıyısından bakınca Türk ve Müslüman çocukların ölümü sıradan bir vaka olarak mı görülüyor? Haksızlığa tepki vermezsek ilk önce haysiyetimizi sonra da hürriyetimizi kaybetmemiz mutlaktır."
Politika 29.03.2022, 11:26
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Okyanusun karşı kıyısından bakınca Türk ve Müslüman çocukların ölümü sıradan bir vaka olarak mı görülüyor? Haksızlığa tepki vermezsek ilk önce haysiyetimizi sonra da hürriyetimizi kaybetmemiz mutlaktır."