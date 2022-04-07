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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Milliyetçi Hareket Partisi 53 yıldır tuzakları bozuyor, 53 yıldır tertipleri buduyor, 53 yıldır Türk İslam ülküsüne leke sürmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakıyor.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Milliyetçi Hareket Partisi 53 yıldır tuzakları bozuyor, 53 yıldır tertipleri buduyor, 53 yıldır Türk İslam ülküsüne leke sürmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakıyor.”
Politika 07.04.2022, 10:41
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Milliyetçi Hareket Partisi 53 yıldır tuzakları bozuyor, 53 yıldır tertipleri buduyor, 53 yıldır Türk İslam ülküsüne leke sürmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakıyor.”