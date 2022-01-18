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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, efendimizin soyundan geliyorsa onun ahlakıyla aklanması, imrenecek hayatını örnek alması, imanıyla bütünleşmesi beklenen ve olması gereken bir insanlık halidir. Bu iddia münafıkça bir uydurmadır."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Mezhepçilik fitnedir, Türk milletine çekilmiş bir silahtır. Irak Türkmenleri düştükleri tuzaktan derhal kurtulmalıdır.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Mezhepçilik fitnedir, Türk milletine çekilmiş bir silahtır. Irak Türkmenleri düştükleri tuzaktan derhal kurtulmalıdır.”
Politika 18.01.2022, 10:56
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Mezhepçilik fitnedir, Türk milletine çekilmiş bir silahtır. Irak Türkmenleri düştükleri tuzaktan derhal kurtulmalıdır.”