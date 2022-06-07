Son Dakika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Memurlarımızın emeklilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek, enflasyona karşı güvenlik kuşağı tesis edecek her adıma sonuna kadar destek vereceğiz."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Memurlarımızın emeklilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek, enflasyona karşı güvenlik kuşağı tesis edecek her adıma sonuna kadar destek vereceğiz."
Politika 07.06.2022, 10:59
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Memurlarımızın emeklilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek, enflasyona karşı güvenlik kuşağı tesis edecek her adıma sonuna kadar destek vereceğiz."