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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Memurlarımızın emeklilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek, enflasyona karşı güvenlik kuşağı tesis edecek her adıma sonuna kadar destek vereceğiz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Memurlarımızın emeklilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek, enflasyona karşı güvenlik kuşağı tesis edecek her adıma sonuna kadar destek vereceğiz."

Politika 07.06.2022, 10:59
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Memurlarımızın emeklilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek, enflasyona karşı güvenlik kuşağı tesis edecek her adıma sonuna kadar destek vereceğiz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Memurlarımızın emeklilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek, enflasyona karşı güvenlik kuşağı tesis edecek her adıma sonuna kadar destek vereceğiz."

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