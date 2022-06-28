MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marmaris’te çıkan orman yangınları süresince ‘zillet ittifakı’nın nerede durduğu, körkütük bir şekilde istismar çukuruna nasıl gömüldüğü bir kez daha teyit edilmiştir. Devlet tüm imkanlarını seferber etmişken Kılıçd

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marmaris’te çıkan orman yangınları süresince ‘zillet ittifakı’nın nerede durduğu, körkütük bir şekilde istismar çukuruna nasıl gömüldüğü bir kez daha teyit edilmiştir. Devlet tüm imkanlarını seferber etmişken Kılıçdaroğlu da husumet seferine çıkmıştır."