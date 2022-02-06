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Sancaktepe’de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Osman Kavala) "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kendi işine bakmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendi önünden yemelidir."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marjinalleşmiş küsurat partileri, CHP ile aynı temsil noktasında olduklarına inanacak kadar gemi azıya almışlar, siyaseten de azıtmışlardır."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marjinalleşmiş küsurat partileri, CHP ile aynı temsil noktasında olduklarına inanacak kadar gemi azıya almışlar, siyaseten de azıtmışlardır."
Politika 06.02.2022, 12:22
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marjinalleşmiş küsurat partileri, CHP ile aynı temsil noktasında olduklarına inanacak kadar gemi azıya almışlar, siyaseten de azıtmışlardır."