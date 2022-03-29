MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kıyılarımıza kadar gelen serseri mayınların kimlerin tezgahı olduğu, İğneada’ya kadar nasıl geldiği Türkiye’nin başına nasıl bir çorap örülmek istendiği işin özünde muamma değildir. Geçmişin tecrübeleri göz önüne al

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kıyılarımıza kadar gelen serseri mayınların kimlerin tezgahı olduğu, İğneada’ya kadar nasıl geldiği Türkiye’nin başına nasıl bir çorap örülmek istendiği işin özünde muamma değildir. Geçmişin tecrübeleri göz önüne alınarak uyanık olmak hayati derecede mühimdir."