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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu’nun siyaseti siyaset değildir. Başörtüsü konusunu ısıtıp tekrar gündeme getirmenin kimseye faydası yok. Mağduriyetler dönemi bitti ama Kııçdaroğlu’nun hevesi başka. CHP’nin kanun teklifi baştan savmadır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu’nun siyaseti siyaset değildir. Başörtüsü konusunu ısıtıp tekrar gündeme getirmenin kimseye faydası yok. Mağduriyetler dönemi bitti ama Kııçdaroğlu’nun hevesi başka. CHP’nin kanun teklifi baştan savmadır. Yeni düzenlemeye ihtiyaç yoktur."
Politika 11.10.2022, 10:50
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu’nun siyaseti siyaset değildir. Başörtüsü konusunu ısıtıp tekrar gündeme getirmenin kimseye faydası yok. Mağduriyetler dönemi bitti ama Kııçdaroğlu’nun hevesi başka. CHP’nin kanun teklifi baştan savmadır. Yeni düzenlemeye ihtiyaç yoktur."