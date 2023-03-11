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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu şahsıyla birlikte diğer parti başkanlarının alayını birden uçuruma çekecek, siyasetten silip atacaktır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu şahsıyla birlikte diğer parti başkanlarının alayını birden uçuruma çekecek, siyasetten silip atacaktır"
Politika 11.03.2023, 15:53
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu şahsıyla birlikte diğer parti başkanlarının alayını birden uçuruma çekecek, siyasetten silip atacaktır"
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez’de bir araya geldi
- Devlet Bahçeli:
- "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ’tek adam yönetimi’ diyenler yalancıdır, yıkım failleridir, yozlaşmış zihniyetlerdir"
- "14 Mayıs’ta milletimizin kesin iradesini sandıkta gösterecek 7 sözde yardımcısı bugünden ilan edilen ve 6 + 3 bacaklı masaya çivilenmiş bir cumhubaşkanı adayına izin vermeyecektir"