MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, Mersin’deki etkisiz hale getiren terörist için ’DNA’ testi istedi. DNA testi isterken hiç mi utanmadın? Hiç mi kalbin sızlamadı? Bu kadar istekliysen sana tavsiyem şudur, kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını görmüş ve anlamış olursun. Teröriste gazeteci diyenler bizim gözümüzde teröristtir" dedi.