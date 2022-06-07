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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsveç ve Finlandiya’nın ittifak ortağı olmasına nasıl rıza gösterelim? NATO’yu fiilen PKK/YPG’nin ortağı olmasını isteyenlere izin vermemiz söz konusu olamaz."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsveç ve Finlandiya’nın ittifak ortağı olmasına nasıl rıza gösterelim? NATO’yu fiilen PKK/YPG’nin ortağı olmasını isteyenlere izin vermemiz söz konusu olamaz."
Politika 07.06.2022, 11:05
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsveç ve Finlandiya’nın ittifak ortağı olmasına nasıl rıza gösterelim? NATO’yu fiilen PKK/YPG’nin ortağı olmasını isteyenlere izin vermemiz söz konusu olamaz."