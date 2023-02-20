MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Hatay’da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "9 saat arayla yaşadığımız depremler etki alanı ve yıkım gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan hadiselerin arasına girdi. Kırılan 5 fay hattı 7 metrelik yer deği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Hatay’da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "9 saat arayla yaşadığımız depremler etki alanı ve yıkım gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan hadiselerin arasına girdi. Kırılan 5 fay hattı 7 metrelik yer değiştirmeye yol açtı. Bölgede 6 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi" dedi.