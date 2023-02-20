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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız."
KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Hatay’da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "9 saat arayla yaşadığımız depremler etki alanı ve yıkım gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan hadiselerin arasına girdi. Kırılan 5 fay hattı 7 metrelik yer deği
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Hatay’da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "9 saat arayla yaşadığımız depremler etki alanı ve yıkım gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan hadiselerin arasına girdi. Kırılan 5 fay hattı 7 metrelik yer değiştirmeye yol açtı. Bölgede 6 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi" dedi.
Politika 20.02.2023, 17:02
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Hatay’da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "9 saat arayla yaşadığımız depremler etki alanı ve yıkım gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan hadiselerin arasına girdi. Kırılan 5 fay hattı 7 metrelik yer değiştirmeye yol açtı. Bölgede 6 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldi" dedi.