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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur."
İstanbul Esenler’de sokak ortasında başından silah ile vurularak öldürülen Asiyenur Atalay cinayetine ilişkin zanlı Ümit Karakoyun ’kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
Ali Koç: "Pazar günü derbiye gitmeyeceğim. Bu konu bizim evde de konuşulmaya başlandı. Geçen gün annem aradı, ’aman oğlum biraz daha sabret, gitme’ dedi."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İçişleri Bakanımızın ismi Süleyman Soylu’dur. Bakanlık önünde pespaye görüntüler eşliğinde magandalık yapanlar, anarşist yöntemlere müracaat edenler ateşle oynayan provokatörlerdir."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İçişleri Bakanımızın ismi Süleyman Soylu’dur. Bakanlık önünde pespaye görüntüler eşliğinde magandalık yapanlar, anarşist yöntemlere müracaat edenler ateşle oynayan provokatörlerdir."
Politika 06.05.2022, 15:36
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İçişleri Bakanımızın ismi Süleyman Soylu’dur. Bakanlık önünde pespaye görüntüler eşliğinde magandalık yapanlar, anarşist yöntemlere müracaat edenler ateşle oynayan provokatörlerdir."