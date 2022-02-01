MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Henüz 10 yaşında olan bu çocuğumuz Cumhurbaşkanı’na ’amca’ derken Kılıçdaroğlu’na ’hain’ diye seslenmiştir. 203 sözde yazar, çizer, aydın ve gazetecinin bildiri hazırlayıp yayınlamak yerine bu sorunu ele almalarında yarar olacaktır. Bu yavrumuzu bu noktaya getiren nedir?"