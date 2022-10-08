MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Erken seçim tartışmaları) "Şu an için Türkiye’nin sorunlarının ve dış politikanın yoğunlaştığı bir ortamda seçimlerin erkene alma tartışması siyaseten malzeme yapılmamalıdır. Kendilerinin aday belirlemede zorluk çek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Erken seçim tartışmaları) "Şu an için Türkiye’nin sorunlarının ve dış politikanın yoğunlaştığı bir ortamda seçimlerin erkene alma tartışması siyaseten malzeme yapılmamalıdır. Kendilerinin aday belirlemede zorluk çektikleri bir ortamda 6 masalı siyasi grubun erken seçim tartışmasını Türkiye’ye sunmuş olmaları yanlış bir davranıştır."