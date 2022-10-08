MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Erken seçim tartışmaları) "Seçimlere diyelim ki yarın gireceğiz. Cumhurbaşkanı ve meclis seçimi var. Ama cumhurbaşkanı adayları yok. Adayları olmayan bir yerde gürültünün manası yok. Seçim gününü sabırla beklesinler yeri geldiğinde de hedeflerine varmak için gayret göstersinler."