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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Enes Kara’nın intiharı) "Asıl mevzu söz konusu intihar olayının özellikle menfur bir siyasi hesaplaşamaya konu edinerek muhafazakar insanlarımıza husumetle perçinleşmiş intikam aracına dönüştürülmesidir. Bu insani d
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Enes Kara’nın intiharı) "Asıl mevzu söz konusu intihar olayının özellikle menfur bir siyasi hesaplaşamaya konu edinerek muhafazakar insanlarımıza husumetle perçinleşmiş intikam aracına dönüştürülmesidir. Bu insani değildir, vicdani değildir."
Politika 18.01.2022, 11:01
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Enes Kara’nın intiharı) "Asıl mevzu söz konusu intihar olayının özellikle menfur bir siyasi hesaplaşamaya konu edinerek muhafazakar insanlarımıza husumetle perçinleşmiş intikam aracına dönüştürülmesidir. Bu insani değildir, vicdani değildir."