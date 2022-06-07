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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye’yi tahrike yeltenen küstah (Yunanistan Başbakanı) Miçotakis Ege’yi bir Yunan denizi haline getirmek gerekirse de silahlı bir ça

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye’yi tahrike yeltenen küstah (Yunanistan Başbakanı) Miçotakis Ege’yi bir Yunan denizi haline getirmek gerekirse de silahlı bir çatışma ortamı oluşturmak için devamlı provokasyon halindedir. Emperyalizmin Miço’su haddini aşmaktadır."

Politika 07.06.2022, 11:09
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye’yi tahrike yeltenen küstah (Yunanistan Başbakanı) Miçotakis Ege’yi bir Yunan denizi haline getirmek gerekirse de silahlı bir ça

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Egemenliği tartışmalı olan ve burnumuzun dibinde bulunan adaları ziyaret ederek Türkiye’yi tahrike yeltenen küstah (Yunanistan Başbakanı) Miçotakis Ege’yi bir Yunan denizi haline getirmek gerekirse de silahlı bir çatışma ortamı oluşturmak için devamlı provokasyon halindedir. Emperyalizmin Miço’su haddini aşmaktadır."

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